هل يكون محمد صلاح بديلًا لمبابي؟

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم نجم نادي ليفربول، المصري الدولي محمد صلاح بالانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لتعويض الرحيل المحتمل لمهاجمه كيليان مبابي.

محمد صلاح يعوض مبابي

وارتبط اسم كيليان مبابي بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ما دفع صحيفة “ماركا” الإسبانية لطرح احتمال بشأن انتقال محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان لتعويض رحيل النجم الفرنسي.

وأشار موقع “تيليفوت” الفرنسي، إلى أن باريس سان جيرمان مهتم بضم النجم المصري، وسيكون الهدف الرئيسي للفريق في الصيف المقبل، في حالة رحيل مبابي رسميًا، بجانب التعاقد مع نجم آخر من أموال صفقة بيع مبابي.

ويُعد انتقال محمد صلاح إلى صفوف باريس سان جيرمان بمثابة الفرصة الجيدة له لخوض تجربة جديدة، في ظل تراجع مستوى ليفربول؛ واحتمالية غيابه عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الرياضي المقبل.

مبابي يرغب في خوض تجربة جديدة

وينتهي عقد مبابي صاحب الـ22 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سان جيرمان في صيف 2022، إلا أنه في حال عدم التوصل لاتفاق تمديد، فإن النادي الباريس سيسعى لبيعه في صيف 2021.

وأكدت تقارير صحافية أن كيليان مبابي يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان وخوض تجربة جديدة، الأمر الذي قد يدفعه إلى الانتقال إلى ريال مدريد بقيادة مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان.

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