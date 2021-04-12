وزير الرياضة يتفقد ملعب عبدالله الفيصل

المواطن - محمد سمعه

زار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، قبل قليل ملعب الأمير عبدالله الفيصل بـ جدة، وذلك لتفقد التطورات التي جرت عليه مؤخرًا.

سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يزور #ملعب_الأمير_عبدالله_الفيصل بجدة pic.twitter.com/Ko4JaOKgiJ — وزارة الرياضة (@gsaksa) April 12, 2021

ونشر حساب وزارة الرياضة عبر “تويتر” مقطع فيديو للملعب بحلته الجديدة حيث ذكر من خلاله أن وزير الرياضة زار الملعب لرؤية التطورات التي جرت به على أرض الواقع.

معلومات عن ملعب الأمير عبدالله الفيصل

ويقع ملعب الأمير عبدالله الفيصل الذي كان سابقًا يحمل اسم ملعب “رعاية الشباب” في جنوب شرق مدينة جدة، وتتسع مدرجاته إلى ما يقرب من 25 ألف متفرج، ولكن تقلصت سعته في عام 2009 بعد تركيب المقاعد إلى 18 ألف متفرج.

سبب تغيير اسم الملعب

وتم تغيير اسم الملعب من “رعاية الشباب” ليحمل اسم الأمير عبدالله الفيصل تكريمًا له على مساهماته الجليلة في خدمة الرياضة السعودية.

واستضاف ملعب الأمير عبدالله الفيصل العديد من المباريات المهمة مثل نهائي كأس الملك عام 1989 بين الهلال والنصر والجولة الأخيرة من الدوري السعودي عام 2008 بين الهلال والاتحاد، والتي شهدت تتويج الهلال باللقب.

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