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وزير الرياضة يتفقد ملعب عبدالله الفيصل
بعد تطويره

وزير الرياضة يتفقد ملعب عبدالله الفيصل

2021/04/12
الساعة 5:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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وزير الرياضة يتفقد ملعب عبدالله الفيصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
المواطن - محمد سمعه

زار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، قبل قليل ملعب الأمير عبدالله الفيصل بـ جدة، وذلك لتفقد التطورات التي جرت عليه مؤخرًا.

ونشر حساب وزارة الرياضة عبر “تويتر” مقطع فيديو للملعب بحلته الجديدة حيث ذكر من خلاله أن وزير الرياضة زار الملعب لرؤية التطورات التي جرت به على أرض الواقع.

معلومات عن ملعب الأمير عبدالله الفيصل

ويقع ملعب الأمير عبدالله الفيصل الذي كان سابقًا يحمل اسم ملعب “رعاية الشباب” في جنوب شرق مدينة جدة، وتتسع مدرجاته إلى ما يقرب من 25 ألف متفرج، ولكن تقلصت سعته في عام 2009 بعد تركيب المقاعد إلى 18 ألف متفرج.

ملعب الأمير عبدالله الفيصل
ملعب الأمير عبدالله الفيصل

سبب تغيير اسم الملعب

وتم تغيير اسم الملعب من “رعاية الشباب” ليحمل اسم الأمير عبدالله الفيصل تكريمًا له على مساهماته الجليلة في خدمة الرياضة السعودية.

واستضاف ملعب الأمير عبدالله الفيصل العديد من المباريات المهمة مثل نهائي كأس الملك عام 1989 بين الهلال والنصر والجولة الأخيرة من الدوري السعودي عام 2008 بين الهلال والاتحاد، والتي شهدت تتويج الهلال باللقب.


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