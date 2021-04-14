يوفنتوس يسعى لخطف أجويرو

المواطن - مروة نبيل

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي في منافسة قوية مع برشلونة الإسباني من أجل حسم صفقة مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أجويرو يرحل عن مانشستر سيتي

وكان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد أعلن عن رحيل مهاجمه الأرجنتيني أجويرو مع انتهاء عقده بنهاية منافسات الموسم الجاري، بعد 10 سنوات قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم.

وأكدت تقارير صحافية خلال الفترة الماضية، أن مسؤولي نادي برشلونة يعتمدون على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حسم صفقة مهاجم مانشستر سيتي، خاصة أن الثنائي يرتبط بعلاقة صداقة قوية.

يوفنتوس يسعى لحسم صفقة المهاجم الأرجنتيني

ولفتت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن الناديين الأكثر رغبة في ضم المهاجم الأرجنتيني هما برشلونة ويوفنتوس، مضيفة أن الفريق الكتالوني يسعى لضم أجويرو لحاجته إلى مهاجم صاحب اسم كبير ويناسب وضعه المالي الحالي.

وأضافت: “ولكن سيكون من المستحيل على برشلونة دفع نفس الراتب الذي يتقاضاه المهاجم الأرجنتيني في مانشستر سيتي حاليًا (12 مليون يورو)، ومن المفترض أن يقدم راتبًا أقل مع سلسلة من المكافآت”.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة سيلقى منافسة شرسة من جانب يوفنتوس الذي يسعى هو الآخر لجلب مهاجم جديد، مضيفًا: “اليوفي يعمل حاليًا على بيع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل توفير راتبه، والتعاقد مع مهاجمين جديدين، سيكون أحدهما أجويرو”.

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