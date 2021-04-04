4 أعراض غير معروفة للإصابة بـ النوبة القلبية 

المواطن- متابعة

يخلط الكثيرون بين أعراض النوبة القلبية ومشكلات صحية أخرى أقل خطورة، لكن هذا الخلط وتجاهل العلامات التي يرسلها الجسم قد يكون مكلفًا.

ما هي النوبة القلبية ؟

تُعرف النوبة القلبية بأنها موت عضلة القلب نتيجة فقدان إمداد الدم والذي عادة ما يكون ناتجًا عن انسداد كامل للشريان التاجي، وهو أحد الشرايين التي تمد عضلة القلب بالدم.

ويؤدي موت عضلة القلب بدوره إلى ألم في الصدر وعدم استقرار كهربائي لأنسجة العضلة.

النوبة القلبية تحاكي عسر الهضم

وقال أستاذ أمراض القلب، الدكتور مارك بيرلروث: تحاكي النوبات القلبية أحيانا حالات صحية بسيطة، مثل عسر الهضم، لذلك من المهم معرفة الفرق بين هذه الحالات وغيرها.

وتابع: إذا كان عسر الهضم يصاحبه هذه العلامات الأربع: تجشؤ وحرقة وغثيان وطعم لاذع في الفم، فيمكن أن يكون ذلك علامة خطيرة.

وبحسب موقع Medicine Net الطبي، فقد أضاف الطبيب: الغثيان أو الشعور بالغثيان في معدتك هو أقل شيوعا ولكنه عرض محتمل للنوبة القلبية، وفي بعض الأحيان يمكن أن يصاحب التجشؤ الغثيان، وقد وصف بعض المرضى شعوراً مثل عسر الهضم المرتبط بنوبة قلبية.

ووجدت دراسة أجرتها المجلة الطبية بجامعة Sultan Qaboos، أن التجشؤ يمكن أن يكون أحد أعراض النوبة القلبية.

ودرس الباحثون حالة رجل يبلغ 62 عاما كان يتمتع بصحة جيدة طوال حياته، ومع ذلك، لديه تاريخ لمدة شهرين من نوبات التجشؤ، ووُجد أنه مصاب بالذبحة الصدرية، وخلصت الدراسة إلى أن التجشؤ يمكن أن يكون عرضا من أعراض الذبحة الصدرية.

وتختلف أعراض النوبة القلبية بين الأفراد، وحتى الشخص الذي أصيب بنوبة قلبية سابقة قد تظهر عليه أعراض مختلفة في نوبة قلبية لاحقة.

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