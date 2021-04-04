4 مباريات في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

تُختتم الجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى منافساتها، مساء اليوم الخميس، بـ4 مباريات وسط منافسة قوية على التقدم في الترتيب والابتعاد عن المراكز الأخيرة.

موعد مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى عند الساعة 6:30 مساء بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل ضد نظيره العدالة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وتُقام مباراتان عند الساعة 6:55 مساء، حيث يلعب الفيحاء ضد جدة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم ضيفًا على نجران في ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

ومن المقرر أن تُختتم منافسات الجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى عند الساعة السابعة مساء، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضد نظيره الجيل على ملعب نادي الحزم.

دوري الدرجة الأولى

وكانت منافسات الجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى قد انطلقت بالأمس بـ6 مباريات، انتهت 4 منها بالفوز، فيما خيم التعادل على مواجهتي عرعر والثقبة بنتيجة 1/1، والكوكب مع الجبلين بنتيجة 2/2.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج على مضيفه البكيرية بثلاثية مقابل هدفين، وتجاوز الطائي عقبة الشعلة بهدف دون رد، وخسر النهضة أمام ضيفه أُحد بنتيجة 3/2، وتغلب الدرعية على مضيه هجر بهدف نظيف.

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