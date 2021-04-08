8 ذهبيين بقائمة الأهلي!

المواطن - مروة نبيل

كشف مدير المركز الإعلامي السابق بالنادي الأهلي، محمد الشيخي، عن عدد الأعضاء الذهبيين في الراقي، مبديًا حزنه الشديد لقلة عددهم.

8 أعضاء ذهبيين في قائمة الأهلي:

ونشر الشيخي قائمة الأعضاء في الراقي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “كيان كبير مثل الأهلي لا يوجد فيه سوى 8 أو 9 أعضاء ذهبيين في قائمة الجمعية العمومية أمر مؤسف”.

وتابع: “هناك أكثر من 100 شخصية لديها القدرة المادية على دفع مائة ألف على أقل تقدير ومنها أسماء معروفة في المشهد الأهلاوي وبإمكانها توفير 10 مليون قد تساعد حتى لو في تجديد عقد نجم مثل غريب!”.

ويعيش الأهلي حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، وتم عقد جمعية عمومية غير عادية، وأكد رئيس النادي عبدالإله مؤمنة أنه ارتكب العديد من الأخطاء الإدارية والفنية التي يسعى لتصحيحها، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الراقي في دوري محمد بن سلمان:

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة عقب خسارته برباعية ضد الفتح.

ويستعد الراقي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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