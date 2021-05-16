آخر تطورات خلاف حمدالله وأمرابط

المواطن - محمد سمعه

أثار الخلاف الذي نشب بين المغربي عبدالرزاق حمدالله ومواطنه نور الدين أمرابط خلال مباراة النصر والعين، قلق جماهير العالمي.

وكان أمرابط دخل في خلاف مع مواطنه مهاجم النصر خلال مباراة العين التي أُقيمت أول أمس الجمعة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب ركلة جزاء حيث سعى أمرابط لتسديدها لكنه تركها لمواطنه بعد تدخل من اللاعب البرازيلي بيتروس.

حمدالله هو المسدد الأول لـ ركلات الجزاء

وكشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات الخلاف بين الفريقين حيث تم حل الأزمة مباشرة، بعد تدخل مانو مينيز مدرب النصر الذي أخبر أمرابط، أن حمدالله هو المكلف بتسديد ركلات الجزاء منذ مشاركة النصر بـ دوري أبطال آسيا وفقًا لـ “الرياضية”.

الخلاف انتهى بين الثنائي وفقًا للصحيفة، مما يساعد على استمرار الاستقرار في الفريق، المقبل على 3 جولات مهمة بـ دوري المحترفين، حيث يسعى النصر لإنهاء الموسم في مقعد مؤهل للمشاركة بـ دوري أبطال آسيا بالموسم المقبل، وذلك بعد إقصائه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الحالي.

يذكر أن أمرابط كان سجل هدفًا في الفيصلي، الأربعاء قبل الماضي بالجولة الـ26 من دوري المحترفين، في المباراة التي شهدت فوز النصر برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

النصر حاليًا في المركز الخامس

ويحتل نادي النصر حاليًا، المركز الخامس بـ جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 42 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن نادي التعاون صاحب المركز الرابع.

سيلعب النصر مع الرائد، الخميس المقبل في الجولة الـ28 من دوري المحترفين.

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