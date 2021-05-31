أبو زاهرة: انبعاثات شمسية قادمة

المواطن- محمد داوود- جدة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه يتوقع حدوث عواصف جيومغناطيسية صغيرة من الدرجة (G1) في الأول من يونيو مع وصول انبعاث كتلي إكليلي (سحابة من الغاز المتأين) إلى المجال المغناطيسي للأرض، مبينًا أن سحابة العاصفة قذفت نحو الفضاء يوم 28 مايو 2021 بعد حدوث انفجار في البقعة الشمسية AR2824 .

ألمع وأسرع الانبعاثات الشمسية:

وأشار إلى أن هذا الانبعاث الشمسي يعتبر واحدًا من ألمع وأسرع الانبعاثات منذ سنوات، ولو كان يتجه مباشرة نحو الكرة الأرضية، فقد تكون التوقعات مختلفة، فقد كان من الممكن حدوث عواصف جيومغناطيسية كبيرة، ومع ذلك لم تكن البقعة الشمسية في مواجهة كوكبنا عندما حدث انفجار من الدرجة (C9) في 28 مايو، ومن المرجح أن يصل إلينا شيء من سحابة البلازما بشكل غير مباشر.

ظهور أضواء الشفق:

وخلص أبو زاهرة إلى القول، يتوقع أن يتسبب ذلك في ظهور أضواء الشفق القطبي في خطوط العرض العليا، ولا يتوقع حدوث أي تأثيرات أخرى.

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