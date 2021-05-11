أجمل 3 أهداف بالجولة الـ26 من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سامي النجعي 🇸🇦

علي النمـــــــر 🇸🇦

لوسيانـو فييتو 🇦🇷 — أجمل 3 أهداف في الجولة الـ26؛ باختيار اللجنة الفنّية في @SPL 😍⚽️. pic.twitter.com/CrkoLiihMV — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 11, 2021

أجمل 3 أهداف في الجولة الـ26:

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سامي النجعي خلال مباراة الفيصلي، والتي انتهت بتحقيق العالمي لفوز عريض بنتيجة 4/ 3.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله نجم نادي التعاون، علي النمر في المباراة التي انتهت بتحقيق سكري القصيم لفوز عريض ضد الأهلي برباعية مقابل هدفين.

كما يُنافس الهدف الذي سجله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الأرجنتيني لوسيانو فييتو في شباك الشباب، خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بخماسية مقابل هدف.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ51 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب، ثم الاتحاد في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، يليه التعاون بـ46 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتفاق والفتح، ثم الرائد برصيد 35 نقطة، متساويًا مع الأهلي، يليه القادسية وأبها برصيد 34 نقطة.

ويقع الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الباطن، ثم ضمك بـ28 نقطة، ويحتل الوحدة المركز الـ15 برصيد 27 نقطة، فيما يتذيل العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة.

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