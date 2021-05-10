أنجوس يتفوق على حراس دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

واصل البرازيلي كاسيو أنجوس تألقه اللافت مع التعاون هذا الموسم، ليكون من أبرز حراس المرمى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كاسيو أنجوس يتألق:

ويُعد كاسيو أنجوس أكثر حراس مرمى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حفاظًا على نظافة شباكه حتى الجولة 26، حيث لم يستقبل أهدافًا في 11 مباراة خاضها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

ولعب الحارس البرازيلي أنجوس دورًا بارزًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بشكل مميز هذا الموسم، وساهم في احتلاله المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 44 نقطة.

الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك، وجاء حارس مرمى فريق الرائد، الجزائري عز الدين دوخة ثانيًا بـ7 مباريات.

وتمكن حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله المعيوف من الحفاظ على نظافة شباكه 6 مرات، فيما نجح حارس فريق الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي، وحارس مرمى النصر، الأسترالي براد جونز في عدم استقبال أهداف في 5 مباريات.

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