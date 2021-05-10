‎الرئيسية
الرياضة
أنجوس يتفوق على حراس دوري محمد بن سلمان
يُقدم مستوى مميزًا مع التعاون

أنجوس يتفوق على حراس دوري محمد بن سلمان

2021/05/10
الساعة 12:05 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
أنجوس يتفوق على حراس دوري محمد بن سلمان كاسيو أنجوس - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

واصل البرازيلي كاسيو أنجوس تألقه اللافت مع التعاون هذا الموسم، ليكون من أبرز حراس المرمى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كاسيو أنجوس يتألق:

ويُعد كاسيو أنجوس أكثر حراس مرمى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حفاظًا على نظافة شباكه حتى الجولة 26، حيث لم يستقبل أهدافًا في 11 مباراة خاضها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

ولعب الحارس البرازيلي أنجوس دورًا بارزًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بشكل مميز هذا الموسم، وساهم في احتلاله المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 44 نقطة.

حارس التعاون أنجوس
أنجوس – المصدر @AltaawounFC

الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك، وجاء حارس مرمى فريق الرائد، الجزائري عز الدين دوخة ثانيًا بـ7 مباريات.

الجزائري عز الدين دوخة
عز الدين دوخة

وتمكن حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله المعيوف من الحفاظ على نظافة شباكه 6 مرات، فيما نجح حارس فريق الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي، وحارس مرمى النصر، الأسترالي براد جونز في عدم استقبال أهداف في 5 مباريات.

عبدالله المعيوف
المعيوف في المران – المصدر @Alhilal_FC


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :