إنتر ميلان يُغضب لاوتارو

المواطن - مروة نبيل

حذر وكيل أعمال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، أليخاندرو كامانو، إدارة نيراتزوري بشأن تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم.

وكيل لاوتارو يُحذر إدارة إنتر ميلان:

وكان لاوتارو مارتينيز غاضبًا من تصرف مدربه أنطونيو كونتي معه خلال مباراة إنتر ميلان ضد روما، حيث شارك كبديل عند الدقيقة 36 بعد إصابة أليكسيس سانشيز، قبل أن يستبدله عند الدقيقة 77.

وقال كامانو خلال تصريحاته صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “نحن هادئون، لكن الوضع الحالي في الإنتر يمنعنا من أي تنبؤ.. لاوتارو سعيد في ميلانو، وفاز مع إنتر مؤخرًا بلقب الدوري، لكن لا يسعنا إلا الانتظار”.

وشدد كامانو على أنه لم يدخل في مفاوضات مع أي نادٍ آخر حتى الآن، ويتعامل مع بقاء اللاعب في إنتر كأولوية، محذرًا الإدارة: “في الوقت الحاضر لا جدوى من التنبؤ حول مستقبله، لكننا نريد أولا أن نفهم كيف سيكون مستقبل النادي”.

الإنتر بطل الدوري الإيطالي:

ونجح الإنتر في التتويج رسميًّا بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد تعادل أتالانتا مع ساسولو بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر الكالتشيو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 88 نقطة من 36 مباراة، يليه أتالانتا برصيد 75، بالتساوي مع ميلان، ثم نابولي بـ73 نقطة، وحل يوفنتوس خامسًا بـ72 نقطة.

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