اتهامات لوزير خارجية إيران بالكذب على شعبه وتشويه التاريخ

المواطن- متابعة

اتهم رئيس لجنة الأمن القومي في برلمان إيران، مجتبى ذو النور، وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، بأنه كذب على شعبه وشوه التاريخ، على حد وصفه، ووفقًا لما أوردته وكالة روسيا اليوم.

الصين وروسيا أدارتا ظهورهما

وقال رئيس لجنة الأمن القومي إن إجراءات وزير الخارجية أحدثت انشقاقًا داخل صفوف داعمي طهران، متابعًا: تلك الإجراءات دفعت بروسيا والصين إلى إدارة ظهرهما لفريق إيران المفاوض في فيينا.

وتابع التسجيل الصوتي لظريف يتعارض مع المصالح الوطنية للبلاد، وإذا كانت الحكومة تتهم حكومات أجنبية بتسريبه فمن حق البرلمان التساؤل حول كيفية تغلغل تلك الحكومات الأجنبية داخل مؤسسة حكومية.

وتوجه ذو النور لظريف قائلا: لديك صوت عسكري واحد فقط من أصل 5 أصوات في مجلس الأمن القومي، فلماذا تقول أنه تم التضحية بالدبلوماسية لأجل الميدان العسكري؟ من أجل التغطية على فشل الخارجية؟ لماذا تكذب على المواطنين وتخدعهم بتشويه التاريخ؟

انتقادات شديدة لوزير خارجية إيران

وتأتي هذه التصريحات بعد الضجة التي أثارها تسجيل صوتي مسرب لظريف خلال مقابلة كان من المقرر نشرها بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية، أشار فيها إلى تدخلات الجنرال الراحل، قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، في الشؤون الخارجية، وأن سليماني قد ضحى بالدبلوماسية من أجل العمليات الميدانية للحرس الثوري.

وواجه وزير الخارجية الإيراني انتقادات شديدة من سياسيين إيرانيين محافظين لانتقاده الدور الذي لعبه سليماني، الذي تم اغتياله بضربة أمريكية في العراق مطلع العام 2020.

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