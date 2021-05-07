المغرب يتهم إيران بتهديد وحدة أراضيه وزعزعة الأمن

المواطن- متابعة

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي في المغرب، ناصر بوريطة، إن إيران تعمل من خلال وكلاء، على زعزعة استقرار شمال إفريقيا وغربها كما تهدد وحدة التراب المغربي.

تزويد جبهة البوليساريو بالسلاح

وأضاف: العالم يعرف الكثير عن أنشطة إيران النووية، لكن إيران تعمل أيضًا من خلال وكلاء على زعزعة استقرار شمال إفريقيا وغربها، مشددًا على أنها تهدد وحدة المغرب وأمنه، من خلال دعمها لجبهة البوليساريو وتزويدها بالسلاح، وتدريب ميليشياتها على مهاجمة المغرب، وفقًا لتعبيره.

وتابع خلال حوار مع قناة لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) على هامش اجتماعها السنوي: إيران توسع مجال نفوذها من خلال حزب الله، لكن المغرب يقظ دومًا في مواجهة التهديدات التي تمثلها طهران لأمن الشعب المغربي.

وشدد على أن قضية الصحراء حاسمة بالنسبة للمغرب، وأن وحدته الترابية مفتاح استقراره.

العلاقات بين المغرب وإيران

ويُذكر أن المغرب كان قد أعلن في مايو 2018، قطع علاقته الدبلوماسية مع إيران، بعد اتهامات لجماعة حزب الله اللبنانية، بالانخراط في علاقة عسكرية مع جبهة البوليساريو، بحسب وكالة سبوتنيك.

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