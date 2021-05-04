الاتفاق يواجه القادسية وديًّا الجمعة

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الجماعية على ملعب عبدالله الدبل، استعدادًا لمباراته الودية المقبلة ضد نظيره القادسية.

الاتفاق يواصل تدريباته ويواجه القادسية وديًّا:

وخاض الاتفاق بقيادة مدربه الوطني خالد العطوي مرانًا، مساء الاثنين، اشتمل على تمارين لياقية بالكرة على عدة محطات، ثم قسم لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة على جزء من الملعب.

وشهد مران فارس الدهناء، مشاركة نجم الفريق الأول لكرة القدم، صالح القميزي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وقرر الجهاز الفني بنادي الاتفاق خوض مباراة ودية ضد القادسية، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة الشباب، فيما يلعب القادسية مع الأهلي، يوم 14 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل فارس الدهناء المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

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