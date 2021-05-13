الاتفاق يُعاني ضد الشباب بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الاتفاق من تراجع النتائج ضد الشباب، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يزيد من صعوبة مواجهتهما غدًا.

الاتفاق ضد الشباب:

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لم ينجح في تحقيق الفوز ضد الشباب آخر 12 مباراة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق الفوز على فارس الدهناء 7 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات، وذلك في آخر 12 لقاء جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره الاتفاق، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل فارس الدهناء المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

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