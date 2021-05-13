الشباب يُنهي استعداداته لمواجهة الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بقيادة مدربه الإسباني كارلوس هرنانديز، مساء اليوم الخميس، استعداداته لمباراته ضد نظيره الاتفاق.

الشباب جاهز لمباراة الاتفاق:

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية تحت إشراف المدرب سلطان القنوي، واكتفى هرنانديز بتدريبات ترفيهية خفيفة اطمأن من خلالها على جاهزية لاعبي الفريق الأول لمباراة الغد.

ويطمح كارلوس هرنانديز لظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز ضد الاتفاق، وتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير الغاضبة من الخسارة الثقيلة أمام الهلال في الجولة الماضية.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

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