التعادل يحسم قمة الأهلي والزمالك

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي والزمالك التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

شوط سلبي بين الفريقين:

وبدأت مباراة الأهلي والزمالك بشكل سريع، وأطلق محمود عبدالرازق شيكابالا تسديدة قوية مرت بجوار القائم، ورد مهاجم المارد الأحمر محمد شريف بتسديدة، إلا أنها ذهبت بعيدة عن مرمى الفريق الأبيض.

وأخطأ المدافع رامي ربيعة في التمرير، لتذهب الكرة إلى مهاجم الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي ولكنه لم يستغلها، وأوقف محمود حمدي الونش انطلاقة مميزة من نجم الأهلي، حسين الشحات في منطقة الجزاء.

وأنقذ حارس الأهلي محمد الشناوي فرصة خطيرة من تسديدة شيكابالا، قبل أن يتألق ويبعد متابعة من أشرف بن شرقي، وأهدر حسين الشحات فرصة هز الشباك، ومرت تسديدته بجوار القائم، بعد انطلاقة رائعة من محمد شريف.

ومرر محمد مجدي أفشة كرة مميز لشريف الذي سدد فوق العارضة، واستمرت محاولات الفريقين في الدقائق المتبقية، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل بدون أهداف.

الأهلي والزمالك ينتفضان:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، مرر شيكابالا الكرة لزيزو، إلا أن ربيعة أبعد العرضية، قبل أن يمسك حارس الزمالك محمد عواد بكرة محمد شريف، وأهدر البديل صلاح محسن فرصة هز الشباك عند الدقيقة 64 بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية.

وأضاع محمد شريف انفرادًا بعد تلقيه تمريرة من أفشة، إلا أن عواد حولها لركنية، قبل أن يتمكن صلاح محسن من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 72 بعد مراوغة حارس مرمى الزمالك بشكل رائع.

ونجح التونسي فرجاني ساسي في تسجيل التعادل من تسديدة مفاجئة عند الدقيقة 80، واستحوذ المارد الأحمر على اللعب، وسط محاولات لتسجيل هدف، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من 19 مباراة، فيما وصل رصيد الزمالك إلى 45 نقطة في صدارة الترتيب من 21 مواجهة.

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