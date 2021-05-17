السفارة في نيقوسيا توضح ضوابط ومتطلبات السفر إلى قبرص

المواطن - الرياض

قالت سفارة المملكة في نيقوسيا إن إجراءات السفر الحالية إلى قبرص بالنسبة للمواطنين لا يشترط فيها الخضوع لأي متطلبات تتعلق بفيروس كورونا إذا أرادوا السفر لها.

تأشيرة الدخول لقبرص

وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”، أن الدخول إلى قبرص يتطلب، بشكل عام، تأشيرة الدخول الخاصة بقبرص أو تأشيرة الشنقن، كما يلزم قبل السفر تسجيل بطاقة صعود الطائرة في موقع “ftight pass” لأخذ الموافقة.

تحديثات عن الإجراءات الاحترازية

وأكدت السفارة في نيقوسيا أن وزارة الصحة القبرصية تنشر تحديثات مستمرة عن الإجراءات الاحترازية المعمول بها داخل الجمهورية بشكل دوري.

شارك الخبر







شارك الخبر