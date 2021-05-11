الصرامي: جيوفينكو سيرحل عن الهلال لنادٍ عاصمي!

المواطن - مروة نبيل

أثار المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي الجدل حول مستقبل نجم فريق الهلال، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الموسم الرياضي المقبل.

جيوفينكو يرحل عن الهلال

وقال الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الإيطالي جيوفينكو سوف يغادر الهلال في صيف 2021، لكنه لن يغادر العاصمة!.. خليك فاكر”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة سعود الصرامي، وتوقعوا أن ينضم جيوفينكو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وتوقعوا أن تعوضه الإدارة الهلالية بصفقة أجنبية قوية في الموسم الجديد.

وينتهي عقد النجم الإيطالي في يناير عام 2022، ويحق له الرحيل بشكل مجاني دون الرجوع إلى إدارة الهلال بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي، الأمر الذي يُسهل من مغادرته للأزرق، وسط أنباء عن تلقيه عروض من بينيفنتو وبارما.

الهلال في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الباطن، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة.

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