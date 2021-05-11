الهلال يواصل تدريباته وعطيف يغيب

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة مدربه البرتغالي خوسيه مورايس، تدريباته الجماعية، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد نظيره الباطن.

الهلال يواصل تدريباته:

وركز موريس في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، حيث اشتمل تدريب الفريق الأول لكرة القدم على تطبيقات تكتيكية وجمل فنية، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وغاب النجم عبدالله عطيف عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث تواجد في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي وصالة الإعداد البدني، وذلك نظير شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

على الجانب الآخر، أجرى المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو برنامجه العلاجي والتأهيلي في عيادة مستشفى المملكة الطبية وصالة الإعداد البدني.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الباطن، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة.

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