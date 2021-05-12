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القادسية يعتمد تشكيل اللجنة الفنية

القادسية يعتمد تشكيل اللجنة الفنية

2021/05/12
الساعة 3:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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القادسية يعتمد تشكيل اللجنة الفنية أحمد غدران - المصدر @qadisiyah1967
المواطن - مروة نبيل

اعتمد مجلس إدارة نادي القادسية برئاسة أحمد غدران، قبل قليل، تشكيل اللجنة الفنية لكرة القدم المنبثقة من الإدارة.

اللجنة الفنية لكرة القدم

وكشف حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تشكيل اللجنة الفنية لكرة القدم، حيث يترأسها، نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد بن سعود الصالح، والمدرب عبدالله الخالدي مستشارًا فنيًا.

وجاء تشكيل اللجنة كالتالي؛ عضو مجلس الإدارة، ثامر حسين الدوسري نائبًا، وفي العضوية كل من؛ عضو مجلس الإدارة تركي بن محمد آل جحلان، واللاعبين السابقين، عارف بو رشيد وصالح السرحاني.

ونصبت الجمعية العمومية في نادي القادسية أحمد غدران مؤخرًا رئيسًا لمجلس الإدارة لمدة 4 سنوات مقبلة، وضمت قائمته كل من؛ محمد الصالح وحمد العمار وسعود السويلم وثامر الدوسري وبدر الرجيب وتركي الجحلان ومشعل السعيد.

القادسية
لاعبو الفريق – المصدر @qadisiyah1967

القادسية في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق القدساوي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صاحب المركز التاسع.


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