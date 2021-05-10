المحياني يجتمع بلاعبي الأهلي

المواطن - مروة نبيل

حرص المدير التنفيذي لكرة القدم في النادي الأهلي، موسى المحياني، على عقد اجتماع مع لاعبي الفريق الأول قبل انطلاق الحصة التدريبية، مساء الأحد.

موسى المحياني يبدأ مهمته باجتماع مع اللاعبين:

وعقد موسى المحياني، اجتماعًا باللاعبين والجهازين الفني والإداري، قبيل بداية الحصة التدريبية، طالبهم فيه بالعودة إلى طريق الانتصارات بداية من اللقاء المقبل أمام القادسية وإظهار حقيقة إمكاناتهم الفنية، لإسعاد جماهير الأهلي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، قد أعلن عن تعيين موسى المحياني مديرًا تنفيذيًّا لكرة القدم، وقدم الشكر لنايف القاضي على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي يُكرم نايف القاضي:

على الجانب الآخر، نشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تكريم نايف القاضي بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم.

وقامت إدارة الفريق الكروي الأول بحضور اللاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق، بتكريم نايف القاضي، نظير الجهود التي قدمها خلال فترة عمله مديرًا تنفيذيًّا لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

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