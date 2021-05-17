النصر يستعيد بريقه مع مانو مينيز

المواطن - مروة نبيل

تحسن أداء النصر مع البرازيلي مانو مينيز في دوري أبطال آسيا ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد معاناته من تذبذب المستوى والنتائج على مدار الموسم.

النصر مع مينيز:

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 8 مباريات، نجح في تحقيق الفوز في 5 مباريات، وتعادل مرتين وخسر مواجهة، وسجل 15 هدفًا، واهتزت شباكه 8 مرات.

ونجح العالمي بقيادة مانو مينيز في الحفاظ على نظافة شباكه 3 مرات، وغاب عن التسجيل في مباراة واحدة فقط، ويُعد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدلله الأكثر تسجيلًا برصيد 5 أهداف.

العالمي هذا الموسم:

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 كمتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، وذلك بعد فوزه على السد القطري في الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، ويستعد لمواجهة الرائد ضمن منافسات الجولة الـ28.

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