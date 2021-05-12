الهلال يستعد للباطن والإصابة تبعد الطريس

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة مدربه البرتغالي خوسيه مورايس، تدريباته الجماعية، مساء الثلاثاء، استعدادًا لمواجهته المرتقبة ضد الباطن.

الهلال يستعد لمواجهة الباطن:

وبدأ الجهاز الفني بقيادة مورايس الحصة التدريبية بتمارين فنية متنوعة، وخاض اللاعبون مناورة على جزء من مساحة الملعب، تخللها تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، بمتابعة رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل، والأمير فيصل بن يزيد.

على الجانب الآخر، غاب عن مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فواز الطريس، حيث تواجد في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي، نظير تعرضه لإصابة في مفصل القدم.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الباطن، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة.

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