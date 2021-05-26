انطلاق فعاليات قمة تعافي القطاع السياحي في الرياض

المواطن - الرياض

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات قمة تعافي القطاع السياحي، في العاصمة الرياض، بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب وأمين عام منظمة السياحة العالمية ومشاركة قادة القطاعين الخاص والعام.



قضايا:

وذكرت وزارة السياحة أن القمة ستناقش أهم القضايا التي تواجه إعادة بدء واستدامة تعافي قطاع السياحة، فيما شدد وزير السياحة أحمد الخطيب على ضرورة التعاون لتمكين قطاع السياحة من التعافي وبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة.

بث مباشر:

كما نشر حساب الوزارة على موقع تويتر البث المباشر للقمة معلقة: يحدث الآن انطلاق قمة تعافي القطاع السياحي في الرياض بحضور معالي وزير السياحة أ.أحمد الخطيب وأمين عام منظمة السياحة العالمية ومشاركة قادة القطاعين الخاص والعام.

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