بوروسيا دورتموند بطلًا لـ كأس ألمانيا

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند في التتويج بلقب كأس ألمانيا للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه قبل قليل على لايبزيج برباعية مقابل هدف.

بوروسيا دورتموند ضد لايبزيج

وبدأت مباراة بوروسيا دورتموند ضد لايبزيج التي أُقيمت على الملعب الأولمبي في برلين بشكل سريع، وأطلق نجم أسود الفيستيفال، جادون سانشو تسديدة قوية، ليهز الشباك عند الدقيقة الخامسة.

وغابت الخطورة على المرميين، قبل أن ينجح إيرلينج هالاند في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 28 بعدما راوغ أوباميكانو وأسقطه أرضًا، ليضع الكرة في الشباك، وتلقى رويس كرة مميزة، ولكنه قرر التمرير بدلًا من التسديد ليهدر فرصة خطيرة.

وسيطر لايبزيج على معظم فترات اللعب، إلا أنهم لم يتمكنوا من تشكيل خطورة حقيقة على مرمى رومان بوركي، ومرر رويس كرة للاعب سانشو ليراوغ المدافع ويهز الشباك، ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحته.

وأثبت الـVAR صحة هدف سانشو وعدم وجود تسلل، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة بوروسيا دورتموند ضد لايبزيج بتقدم أسود الفيستيفال بثلاثية دون.

ضغط متواصل من الفريقين

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط لايبزيج أملًا في تقليص الفارق، وكاد أن يسجل البديل نكونكو هدفًا من عرضية مميزة، إلا أن رأسيته مرت فوق العارضة، وسدد سابيتزر كرة قوية، ولكن الحارس بوركي أمسكها.

واستمرت محاولات لايبزيج في الاعتماد على التسديدات، ولكن لم تنجح محاولاته في التسجيل، وأهدر البديل ثورجان هازارد فرصة تسجيل الهدف الرابع، ومرت كرته بجوار القائم، ومنع القائم الهدف الأول من أراد فورسبيرج.

وتمكن أولمو من تسجيل الهدف الأول بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 71، ونجح هالاند في إحراز الهدف الرابع بعد هجمة مرتدية سريعة، لتنتهي المباراة بفوز بوروسيا دورتموند وتتويجه بلقب كأس ألمانيا.

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