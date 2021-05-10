بيراميدز يُهدد لاعبيه

المواطن - مروة نبيل

أثارت خسارة بيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا، حالة من الغضب لدى مسؤولي النادي، ما دفعهم لاتخاذ قرارات ضد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

بيراميدز يُعاقب لاعبيه

وقرر إدارة نادي بيراميدز توقيع عقوبات مالية ضخمة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى إيقاف صرف المستحقات، وذلك بعد الخسارة الثقيلة ضد سيراميكا كيلوباترا، على أن يستمر هذا الإجراء حتى تحسن النتائج سواء محليًا أو قاريًا.

وفي السياق ذاته، عقد الرئيس التنفيذي للنادي، ممدوح عيد، جلسة مع الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، وبحضور المدير الرياضي هاني سعيد، من أجل الوقوف على أسباب الخسارة الثقيلة للفريق الأول لكرة القدم.

وأكد الرئيس التنفيذي للنادي أن الإدارة لن تقبل بأي هزيمة جديدة على الصعيد المحلي، في ظل الدعم الهائل الذي يتم تقديمه للجهاز الفني واللاعبين، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تجاوز عقبة إنييمبا النيجيري، في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

سيراميكا يفوز برباعية

ولعب بيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم، ونجح الفريق الصاعد حديثًا في تحقيق فوز كبير برباعية مقابل هدفين، الأمر الذي فجر غضب مسؤوليه.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من 21 مباراة، فيما وصل رصيده سيراميكا كيلوباترا إلى 30 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس.

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