تشكيل الأهلي ونهضة بركان المتوقع

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، في نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي.

مباراة الأهلي ونهضة بركان

وسيكون موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان عند الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، وستُقام على استاد جاسم بن حمد في نادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري نهائي كأس السوبر الإفريقي، بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا 2021، فيما يُشارك نهضة بركان المغربي بصفته بطلًا لكأس الكونفدرالية 2021.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ومن المتوقع أن يبدأ المارد الأحمر مباراة الأهلي ونهضة بركان اليوم بتشكيل مكون من؛ محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، بدر بانون، أيمن أشرف، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات ومحمد شريف.

ويتوقع أن يبدأ نهضة بركان مباراة اليوم بتشكيل مكون من؛ زهير لعروبي، عمر النمساوي، محمد عزيز، يوسوفا دايوه، حمزة الركراكي (إسماعل المقدم)، العربي الناجي، بكر الهلالي، زكرياء حدراف، حمدي لعشير، محسن ياجور وزيد كروش.

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