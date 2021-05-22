توضيح مهم من السفارة السعودية في قبرص للمسافرين

المواطن - الرياض

دعت السفارة السعودية في قبرص المواطنين الراغبين في السفر إليها إلى الاطلاع على التعليمات والإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية قبل السفر.

وقالت السفارة في بيان لها عبر تويتر إنه على جميع المواطنين الكرام الراغبين السفر إلى الجمهورية القبرصية التأكد من الأنظمة والتعليمات لشركات الطيران الناقلة في حال كانت الرحلة تشمل محطة توقف ( ترانزيت ) وتتطلب تحليل( PCR ) قبل السفر .

ولفتت السفارة إلى أن الدخول يتطلب بشكل عام أخذ تأشيرة الدخول الخاصة بقبرص أو تأشيرة الشنقن، كما يلزم قبل السفر تسجيل بطاقة صعود للطائرة من موقع “فايت باس” لأخذ الموافقة.

الفئات المستفيدة من قرار السفر للخارج

وكانت وزارة الداخلية قد حددت في وقت سابق الفئات المسموح لها بالسفر للخارج كما يلي:

المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

الحجر المنزلي بعد العودة

وقالت وزارة الداخلية إن المسافرين يطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية ( PCR ) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ( 8 ) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

شارك الخبر







شارك الخبر