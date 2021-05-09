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حذاء ذكي بمثابة ثورة حقيقية لمساعدة فاقدي البصر
يستبدل العصا ويجعل الحركة أكثر أمانًا

حذاء ذكي بمثابة ثورة حقيقية لمساعدة فاقدي البصر

2021/05/09
الساعة 1:06 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, العالم, حصاد اليوم
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حذاء ذكي بمثابة ثورة حقيقية لمساعدة فاقدي البصر
المواطن- متابعة

تمكنت شركة نمساوية من ابتكار حذاء ذكي يحتوي على أجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية؛ وذلك لمساعدة الأشخاص الأكفَّاء على اكتشاف العوائق والعقبات بمدى يصل إلى أربعة أمتار.

استبدال العصا بـ حذاء ذكي

وبحسب موقع odditycentral فإن الحذاء الذكي المسمى بـ  InnoMake shoe يهدف إلى أن يصبح أداة بديلة لعصا المشي التي مضى عليها عقود ويعتمد عليها ملايين الأشخاص حول العالم للتجول بأمان قدر الإمكان.

حذاء ذكي بمثابة ثورة حقيقية لمساعدة فاقدي البصر

وبحسب الموقع، يعتمد الطراز المتاح حاليا على أجهزة استشعار لاكتشاف العوائق وتحذير مرتديها من خلال الاهتزاز وتنبيه صوتي على هاتف ذكي متصل بالبلوتوث.

وقال مدير الشركة التي تصمم الحذاء، ماركوس رافر، إن أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية على مقدمة الحذاء تكتشف العوائق حتى أربعة أمتار، ثم تقوم بتحذير مرتديها بالاهتزاز أو بالإشارات الصوتية، الأمر الذي يعمل بشكل جيد للغاية، وهو بالفعل يقدّم مساعدة كبيرة لهم.

حذاء ذكي بمثابة ثورة حقيقية لمساعدة فاقدي البصر

كما تقوم الشركة بتطوير الحذاء لإصدار حذاء أكثر تقدمًا يتضمن كاميرا مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لمعرفة طبيعة العوائق والعقبات وليس اكتشافها فقط.

سعر الحذاء الذكي الجديد

وصل سعر الإصدار الحالي من الحذاء المقاوم للماء، والمتاح بالفعل للشراء على موقع الشركة، إلى 3850 دولارا، وذلك دون الكاميرا، التي لا تزال قيد التنفيذ.

حذاء ذكي بمثابة ثورة حقيقية لمساعدة فاقدي البصر


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