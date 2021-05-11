حقيقة اهتمام النصر بضم سعد بقير

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، حقيقة اهتمام العالمي بالتعاقد مع التونسي الدولي سعد بقير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

النصر لم يفاوض سعد بقير:

وقال مسلي آل معمر خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”: “نحترم اللاعب سعد بقير ولكن لم يُطرح اسمه، وحتى الآن لم ندخل في مفاوضات مع أي لاعب، ولكننا سنحتاج لصفقات نوعية تصنع الفارق”.

ويُقدم التونسي الدولي سعد بقير مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويُمثل نصف قوته الهجومية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لمواجهة نظيره العين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 20 نقطة.

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