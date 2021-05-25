حكام الجولة الـ37 من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مواجهات الجولة الـ37 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث تُقام 5 مباريات اليوم.

مباريات اليوم

وتبدأ مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى عند الساعة السابعة مساءً بـ4 لقاءات، حيث يواجه النجوم فريق النهضة على ملعب نادي الفتح، ويلعب الساحل ضد الفيحاء على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج نظيره الكوكب، ويحل عرعر ضيفًا على هجر في ملعبه، وتُختتم مباريات اليوم عند الساعة 7:40 مساء بمواجهة الطائي والثقبة على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

حكام مباريات دوري الدرجة الأولى

ويُدير مباراة النجوم والنهضة في دوري الدرجة الأولى، رائد الزهراني، ويُعاونه ناصر الفايدي وعلي كريري، وعبدالصمد بكري حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء الساحل والفيحاء، ميثم علي الدليم، ويُساعده محمد الونيان وحسام الحبيب، والحكم الرابع عبدالله زربان.

ومن المُقرر أن يُدير حيدر الشريد مباراة الخليج والكوكب، ويُعاونه محمد المطرودي وسعيد آل مهدي، والحكم الرابع بندر القحطاني، فيما يقود عبدالرحمن السلطان، لقاء هجر وعرعر، ويُساعده بليغ آل رمضان وعبدالله آل مداد، ومحمد العمري حكمًا رابعًا.

وسيقود الحكم فيصل البلوي مباراة الطائي والثقبة، ويُساعده بدر الشمراني ورائد الرميثي، وحسين أبو شاهين حكمًا رابعًا، ويُدير خالد الجهني مواجهة الجيل والبكيرية، ويُعاونه عبدالرحمن الأسمري وأحمد الودعاني، والحكم الرابع مشعل الشهري.

وعُين سلطان العكيري حكمًا لمباراة العدالة والدرعية في دوري الدرجة الأولى، ويُساعده عماد عسكر وحامد الأحمري، وحسن الحبيب حكمًا رابعًا، ويُدير سامي الجريس لقاء الشعلة والجبلين، ويُعاونه أحمد العتيق ومحمد الحنفوش، وعبدالله الشهري حكمًا رابعًا.

وسيكون محمد السماعيل حكمًا لمباراة الحزم ونجران، ويُساعده سعد الشبرمي وسعد الدهلاوي، وفريح الجلعود حكمًا رابعًا، ويقود محمد القرني مواجهة أحد وجدة، ويُعاونه ميثم جاسم الدليم وحسن آل سلام، وسلطان الحربي حكمًا رابعًا.

شارك الخبر







شارك الخبر