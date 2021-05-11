رسالة من عائض القرني في آخر ليالي رمضان

المواطن - الرياض

وجه الشيخ الدكتور عائض القرني رسالة هامة مع نهاية شهر رمضان المبارك.

تغريدة القرني:

وقال القرني في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: أحبابنا هذه آخر ليلة من ليالي رمضان، والأعمال بالخواتيم.. فالبدار البدار، والهمّة الهمّة.. إنما هي ساعات قليلة، ودقائق سريعة، فأقبلوا على ربّكم، فإن الجوائز تُعطى في آخر المضمار، والفوز للسابقين، فهيا نختم هذا الشهر بالتوبة والاستغفار، غفر الله لنا ولكم،وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

نهاية شهر رمضان:

وأعلن الديوان الملكي أن المحكمة العليا قررت أن يوم غدٍ الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر لعام 1442هـ، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

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