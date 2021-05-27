زيدان يرحل عن ريال مدريد رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، قبل قليل، عن رحيل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان عن الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

رحيل زيدان رسميًا

وقال النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “يُعلن نادي ريال مدريد، أن المدرب زين الدين زيدان، قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا”.

وأضاف البيان: “حان الوقت الآن لاحترام قراره، ونعرب عن تقديرنا له على احترافه وتفانيه وشغفه، طوال هذه السنوات، وما يمثله كشخص بالنسبة لريال مدريد”.

وتابع: “زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد، وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب، وهو يعرف أنه في قلب ريال مدريد، وسيظل ريال مدريد دائمًا منزله”.

وأكدت تقارير صحافية إسبانية، أن مدرب فريق يوفنتوس السابق، ماسيمليانو أليجري، ومدرب فريق الشباب، راؤول جونزاليس، ومدرب إنتر ميلان السابق، أنطونيو كونتي، هم المرشحون لخلافة المدرب الفرنسي.

ريال مدريد يُعاني

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بالمستوى المتوقع هذا الموسم، حيث فشل في تحقيق أي بطولة، حيث خسر كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، كما ودع دوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي في الدور نصف النهائي.

وكان يُنافس الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة زيدان على لقب الدوري الإسباني الممتاز حتى الجولة الأخيرة، إلا أن فوز أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد منحه اللقب، ليخرج المرينغي من الموسم دون أي لقب.

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