فيرجسون يُشيد بمدرب مانشستر يونايتد

المواطن - مروة نبيل

أثنى مدرب مانشستر يونايتد السابق، أليكس فيرجسون بالمدير الفني الحالي للشياطين الحمر، أولي جونار سولشاير باعتماده على اللاعبين الشباب وتحقيق نتائج جيدة.

فيرجسون يُشيد بأداء مانشستر يونايتد:

وتحدث فيرجسون خلال تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، اليوم الخميس عن فخره بحملة المهاجم ماركوس راشفورد، من أجل توفير الوجبات المدرسية مجانًا.

وقال المدرب الأسكتلندي عن المدرب النرويجي الذي تولى تدريب مانشستر يونايتد خلفًا للمدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في 2018: “كان لديه الرغبة في أن يصبح مدربا، وفي ناد مثل مانشستر يونايتد لا شك أن الأمر يرتبط بتحقيق النتائج”.

وأضاف فيرجسون قائلًا: “عندما لا تحقق نتائج جيدة ستتلقى الكثير من الانتقادات والأسئلة. إنه حقق نتائج، وقدم أداء رائعًا للغاية حقًّا، والمهم حقًّا لهذا النادي هو منح الشباب فرصة، وقد قام بذلك بالفعل”.

سولشاير منح الفرصة للاعبين الشباب:

وواصل المدرب الأسكتلندي تصريحاته قائلًا: “عندما يكون الشبان جيدين بما يكفي يجب أن تمنحهم الفرصة للعب. هذا لا يمثل مشكلة أبدًا في مانشستر يونايتد”.

وأوضح فيرجسون أنه اتصل براشفورد لإظهار دعمه لحملة الدولي الإنجليزي صاحب الـ23 عامًا، مضيفًا: “كنت فخورًا للغاية به، حقًّا كنت فخورًا”.

واختتم فيرجسون تصريحاته قائلًا: “دوري السوبر الأوروبي كان سيمثل خطوة بعيدة عن 70 عامًا من تاريخ كرة القدم، وقال اليوم: إن كل فريق يجب أن يحلم ببلوغ القمة”.

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