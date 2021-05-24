كويلار يُغادر إلى كولومبيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، عن مغادرة نجم الفريق الأول لكرة القدم، الكولومبي جوستافو كويلار إلى بلاده، مساء اليوم الاثنين.

كويلار يطير إلى كولومبيا:

وفضّل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي خوسيه مورايس بالتنسيق مع الجهاز الإداري منح الكولومبي جوستافو كويلار إجازة؛ وذلك نظير تراكم البطاقات.

ومن المقرر أن يُغادر النجم الهلالي، مساء اليوم، إلى بلاده من أجل قضاء إجازة قصيرة؛ قبيل التحاقه بمعسكر المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم، وذلك وفقًا لحساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

الهلال بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان:

ولعب الهلال ضد التعاون بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدف دون رد ليحصد اللقب رسميًّا قبل الجولة النهائية للمسابقة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الفيصلي، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستشهد تتويجه رسميًّا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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