لقاح جديد يستعد لدخول سوق مواجهة كورونا

المواطن- متابعة

تستعد شركتا سانوفي وغلاكسو سميث كلاين، لبدء إنتاج لقاح جديد ضد كوفيد- 19 في غضون أسابيع، حيث طورتا لقاحًا وأطلقتا تجربة كبيرة تشمل 35 ألف متطوع بالغ في الولايات المتحدة وآسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية.

وأضافت الشركتان أن التجربة تختبر تركيبات اللقاح المرشح ضد فيروس كورونا وضد السلالة الجنوب أفريقية.

وشركة سانوفي هي شركة فرنسية تعمل في مجال الصيدلة والأدوية، وتتخذ من باريس مقرا لها، أما غلاكسو سميث كلاين، فهي شركة أدوية بريطانية ومقرها برينتفورد.

وقالت شركتا الأدوية إنه إذا نجحت التجربة، يمكن للمنظمين الموافقة على استخدام اللقاح في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.

وأضافتا أنه سيبدأ التصنيع في الأسابيع المقبلة لتمكين الوصول السريع إلى اللقاح، في حالة الموافقة عليه.

فعالية اللقاح الجديد

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الشركتان إن اللقاح المرشح أثار استجابات مناعية قوية في جميع الفئات العمرية للبالغين في تجارب أولية بعد انتكاسة سابقة، ما يعزز التفاؤل بأن اللقاح قد ينضم إلى المعركة ضد الوباء هذا العام.

وبعد جرعتين من اللقاح المرشح، أظهر المشاركون أجساما مضادة تتماشى مع تلك الموجودة في الأشخاص الذين تعافوا من المرض، وفقا لنتائج التجربة السابقة الأصغر.

فيروس كورونا حول العالم

ويُذكر أنه على الصعيد العالمي، وصلت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 169,157,017 إصابة، وتوفي 3,514,149 شخصًا بينما تعافى 150,810,865 شخصًا.

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