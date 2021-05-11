مانشستر سيتي بطلًا لـ الدوري الإنجليزي

المواطن - مروة نبيل

حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًّا، مساء اليوم الثلاثاء، للمرة السابعة في تاريخه سواء بالنظام القديم أو الحديث.

مانشستر سيتي بطلًا للبريميرليج:

وحاء تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد تعثر فريق مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، وخسارته ضد ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ36 من البريميرليج.

وتوج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج الذي انطلق منذ عام 1992 للمرة الخامسة، حيث سبق وحصده مواسم 2011/ 2012، 2013/ 2014، 2017/ 2018، 2018/ 2019 و2020/ 2021.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كالتالي؛ مانشستر سيتي في الصدارة بـ80 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن مانشستر يونايتد، ثم ليستر سيتي بـ66 نقطة، يليه تشيلسي برصيد 64 نقطة، وحل وست هام يونايتد خامسًا بـ58 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، وبفارق نقطة عن توتنهام هوتسبير، ثم إيفرتون برصيد 55 نقطة، يليه أرسنال بـ52 نقطة، ثم ليدز يونايتد بـ50 نقطة.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ11 برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن وولفرهامبتون، ثم كريستال بالاس بـ41 نقطة، وحل ساوثامبتون في المركز الـ14 بـ40 نقطة، يليه بيرنلي بـ39 نقطة بالتساوي مع نيوكاسل.

ويتواجد برايتون في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 37 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن فولهام، ثم وست بروميتش برصيد 26 نقطة، ويتذيل فريق شيفيلد يونايتد الترتيب بـ17 نقطة.

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