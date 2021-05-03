ميليشيات حزب الله تستغل كازينوهات كندا لغسل الأموال

المواطن- متابعة

كشفت تقارير صحفية أن ميليشيات حزب الله متورطة في تحقيق تجريه الحكومة الفيدرالية الكندية عن عمليات غسل أموال تتم من خلال المقامرة في كازينوهات مدينة فانكوفر وتهريب المخدرات.

وكشف أحد الضباط في لجنة التحقيق التابعة للحكومة الفيدرالية الكندية أن شبكة تابعة لنظام الملالي وميليشيات حزب الله متورطان في عملية غسل الأموال، بحسب قناة العربية.

وقال الضابط السابق في شرطة الخيالة الملكية الكندية، كلفين تشروستي: رصدنا تقارب شبكة النظام الإيراني وحزب الله مع شبكات صينية بشكل مستمر، ذلك بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية بينهم بانتظام، علمًا بأن تلك الشبكات تنشط في الأعمال غير الشرعية في كندا.

وتابع: إذا نظرنا إلى المكالمات التي راقبناها والتسجيلات، فسنرى أن بعض المكالمات جاءت من شخص معروف رسمياً بارتباطه بشكلٍ وثيق بجماعة حزب الله المرتبط بإيران وأحد وكلائه، وسوف نرى عصابات من أصول صينية وشبكاتها تتلقى الأمن من الشبكات الإيرانية.

وأضاف: شاهدت هذه المجموعات الإجرامية وهي تتطور، والأهم من ذلك أنها متعاونة فيما بينها، وهناك تقارب بين هذه الشبكات؛ لذلك تم فتح تحقيق في مارس الماضي.

أمر خطير ومعقد

من جهته، قال وزير الهجرة الكندي السابق كريس إليكساندر، إن التحقيق في هذه الأمور أمر خطير ومعقد، لكن السلطات الكندية تحاول أن تتصدى لها، وهذا أمر معقد في التعامل مع إيران وشبكاتها.

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