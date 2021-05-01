نيللي كريم تبكي على الهواء: هذه أصعب لحظة مؤلمة في حياتي

المواطن - متابعة

كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم، عن أن مرض والدتها كان أصعب لحظة مؤلمة تعرضت لها في حياتها.

وأضافت نيللي خلال حوارها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” على قناة “القاهرة والناس”، أنها وقت مرض والدتها كانت مسافرة إلى إيطاليا لزيارة ابنها وتم إبلاغها وهي هناك بمرض والدتها ونقلها للمستشفى، واضطرت إلى قطع الزيارة والعودة لمصر سريعًا، متابعة: “رجعت على طول من إيطاليا والحادثة كانت صعبة جدًّا”.

بكاء وتفاصيل مؤلمة:

وروت تفاصيل إصابة والدتها بالجلطة باكية: “أمي كانت مع بنتي في البيت وحست بتعب وكانت بنتي عندها سنتين، واللي حصل أن أمي وقعت وهي بتعمل بطاطس على النار، والبطاطس بدأت تولع البوتاجاز وأمي كانت مدركة وزحفت على بطنها وطفت البوتاجاز؛ لأن الدخان كان كتير”.

واستكملت نيللي كريم: “أول لما شوفت أمي في المستشفى انهارت ومقدرتش استحمل، وساعتها كلمت أخويا في أمريكا وبلغته يجي، وأنا من كتر صعوبة الموقف قلت استحالة أمي هتقوم من الأزمة دي، والحياة كانت صعبة قوي وساعتها حسيت أني من غيرها ولا حاجة وهي مصدر الأمان وضهري”.

ضد الكسر:

ويعرض للفنانة نيللي كريم حاليًّا مسلسل “ضد الكسر” مع محمد فراج ولقاء الخميسي وتارا عماد ومصطفى درويش وغيرهم.

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