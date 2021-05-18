هالاند يصدم الأندية الأوروبية

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم بوروسيا دورتموند الألماني، النرويجي إيرلينج هالاند، صدمة للأندية الأوروبية الكبرى التي ترغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هالاند مستمر مع دورتموند:

ويحظى هالاند صاحب الـ20 عامًا، باهتمام ناديي ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا، بالإضافة إلى مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بجانب تشيلسي، في إنجلترا.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن هالاند لا يمانع البقاء مع فريق بوروسيا دورتموند لموسم آخر، بعد حسم الفريق الألماني تأهله بشكل رسمي إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الرياضي المقبل.

التأهل لدوري الأبطال يُبقي نجوم الفريق:

وأضافت: “دورتموند كان مهددًا ببيع عدد من نجومه، إذا فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث إن المهاجم النرويجي كان يرفض فكرة اللعب في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، بعد تدهور نتائج بوروسيا هذا الموسم وخروجه من المربع الذهبي”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “مكافآت التأهل إلى دوري الأبطال ستجعل دورتموند غير مجبر على بيع أي لاعب في صفوفه، ولا يتعلق الأمر بالنرويجي فقط”.

ولفتت إلى أن الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، هانز يواكيم فاتسكه، صرح عقب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا: “أنا متأكد من بقاء المهاجم النرويجي”.

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