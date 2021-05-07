هل يتأثر الأهلي بغياب عمر السومة؟

المواطن - مروة نبيل

يُعد المهاجم السوري عمر السومة من أبرز أسلحة النادي الأهلي الهجومية في المواسم الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الإصابة تبعد عمر السومة

واعتاد عمر السومة على التألق في مباريات التعاون ضد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، حيث إنه يُعد هداف المواجهات برصيد 6 أهداف، ويطمح المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب في تعويض غيابه وخطف الثلاث نقاط.

وتعرض عمر السومة لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليتأكد غيابه لمدة 3 أسابيع، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التعاون ضد الأهلي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الأهلي، مساء اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة من 25 مباراة، فيما يقع التعاون في المركز الرابع بـ41 نقطة.

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