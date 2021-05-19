هل ينتقل محمد الشناوي إلى النصر؟

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الأيام القليلة الماضية.

محمد الشناوي هدفًا لنادي النصر

وأكدت تقارير صحافية مصرية مؤخرًا وجود مفاوضات بين محمد الشناوي ومسؤولي نادي النصر، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، الأمر الذي أسعد جماهير العالمي، حيث تفاعلت مع احتمالية ضمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت التقارير إلى أن نادي النصر يحتاج لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد قرار رحيل الأسترالي براد جونز، وعدم الرغبة في الاعتماد على وليد عبدالله بشكل أساسي، في الوقت الذي يُعد الشناوي واحدًا من أبرز الحراس في إفريقيا.

اختراق حساب الشناوي على تويتر

وفي الوقت الذي انتشرت فيه أنباء المفاوضات، نشر حساب محمد الشناوي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تغريدة بالأمس، جاء فيها: “نادي النصر”، لتتفاعل الجماهير وتؤكد أنها محاولة منه للضغط على إدارة الأهلي بالموافقة على رحيله.

وحسم الشناوي هذه الأنباء سريعًا، وأعلن عبر خاصية “ستوري” على حساب الخاص بموقع “انستقرام”، عن سرقة حسابه، وقال: “تم اختراق حسابي على تويتر وأعمل على استعادته في أسرع وقت”.

وقام النادي الأهلي عبر موقعه الإلكتروني وحسابه الرسمي على “تويتر”، بالتأكيد على أن كل ما يُكتب على حساب حارس مرماه لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن حسابه على تويتر سُرق بالفعل.

ويمتد عقد محمد الشناوي صاحب الـ32 عامًا مع النادي الأهلي حتى موسم 2024/ 2025، وشارك معه في 28 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم، واهتزت شباكه 18 مرة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 7 مرات.

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