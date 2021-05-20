هل ينضم هاري كين إلى مانشستر سيتي؟

المواطن - مروة نبيل

يُسيطر الغموض على مستقبل هاري كين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هاري كين قد ينتقل إلى السيتي

وترددت أنباء عن رغبة هاري كين صاحب الـ27 عامًا، في الرحيل عن صفوف توتنهام هوتسبير، حيث يسعى للانتقال إلى أحد الفرق الكبرى من أجل الفوز بالبطولات.

ولفت خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، إلى أن كين اتخذ قراره بالرحيل عن توتنهام رسميًا، وأخبر الإدارة بذلك رسميًا، لكنه لم يتلق موافقة النادي بعد.

وأشار رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إدارة توتنهام هوتسبير حتى هذه اللحظة، يرفض رحيل مهاجمه الإنجليزي هاري كين ويتمسك باستمراره مع الفريق.

وشدد خبير سوق الانتقالات في أوروبا على أن نادي مانشستر سيتي، هو أكثر الأندية جدية في مسألة ضم النجم الإنجليزي، ويستعد حاليًا لبدء محادثات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام بشأن الصفقة.

توتنهام في الدوري الإنجليزي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، وخسر مؤخرًا أمام أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، ما دفع كين لإعلان رغبته في الرحيل.

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