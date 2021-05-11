11 مايو موعدًا لكشف تفاصيل رالي داكار 2022

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن موعد كشف تفاصيل بخصوص رالي داكار 2022.

الثلاثاء المقبل موعد كشف تفاصيل رالي داكار 2022:

وغرد حساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قائلًا: “هل أنتم مستعدون؟ لا تنسوا هذا التاريخ، يوم الثلاثاء 11 مايو بدءًا من الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، سيتم معرفة كافة تفاصيل رالي داكار 2022”.

وبوقت سابق، تمكن السائق السعودي يزيد الراجحي في يناير الماضي، من احتلال المركز الـ15 في الترتيب العام، لمنافسات رالي داكار 2021.

وتألق الراجحي بشكل لافت في منافسات رالي داكار السعودية 2021، ونجح في تصدر المرحلتين السابعة والعاشرة، ليكون أول سائق سعودي يفوز بمرحلة من السباق “فئة السيارات”، على أرضه وبين جماهيره.

الفرنسي هانسل بطل رالي داكار 2021:

أما السائق الفرنسي المخضرم بيتر هانسل فنجح في التتويج بلقب رالي داكار 2021، في فئة السيارات، للمرة الثامنة في تاريخه بهذه الفئة والـ14 في تاريخ مشاركاته بالسباق العالمي.

وتوج الأرجنتيني كيفن بنابيدس سائق هوندا، بلقب رالي داكار 2021 في فئة الدراجات النارية، وذلك بعد تصدره للتصنيف العام في السباق العالمي مع نهاية منافسات المرحلة الـ12.

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