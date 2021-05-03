3 مباريات غدًا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الأربعاء، بـ3 مباريات قوية في ظل اشتعال المنافسة على القمة والهروب من المراكز الأخيرة.

مباريات الغد بـ دوري محمد بن سلمان:

وتنطلق مباريات الغد عند الساعة 7:10 مساء بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره العين على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، حيث يطمح الليوث في استعادة توازنه وتحقيق الفوز، فيما يسعى الفريق العيناوي للخروج بنتيجة إيجابية.

ويحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 20 نقطة، وتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى رسميًّا.

ويلعب الباطن ضد الاتفاق عند الساعة 7:20 مساء على ملعب نادي الباطن، ويسعى الفريق السماوي لتحقيق فوز يُبعده عن المراكز الأخيرة، حيث يحتل المركز الـ13، فيما يطمح فارس الدهناء في التقدم في الترتيب، نظرًا لتواجده بالمركز السادس.

الهلال ضد الأهلي:

وتُختتم مباريات الغد بمواجهة الهلال ضد الأهلي عند الساعة التاسعة مساء على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويدخل الفريقان الكلاسيكو بهدف الظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط.

وقبل كلاسيكو الغد، ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

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