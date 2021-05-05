5 حصص من الفواكه والخضراوات عليك تناولها يوميًا

المواطن- محمد داوود- جدة

يجهل الكثير من أفراد المجتمع عدد حصص الفواكه والخضراوات المطلوب تناولها يوميًا، إذ إن تلك الحصص تساعد الجسم في الحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية لحماية الجسم من التعرض للأمراض ومواجهة مختلف أنواع الفيروسات والبكتيريا.

حصص مطلوبة:

وقالت استشارية التغذية الدكتورة نورة حسن في تصريحات إلى “المواطن“، إن عدد حصص الفواكه والخضراوات التي يجب أن يتناولها الفرد يوميًا هي 5 حصص، فالتفاحة تعادل حصة والبرتقالة حصة وحبة الموز حصة، وهكذا يمكن إضافة حصتين من الفواكه أو الخضراوات الأخرى، وبذلك تصبح الحصص الضرورية للجسم متكاملة.

فوائد الفواكه والخضراوات:

وعن فوائد الفواكه والخضراوات للجسم، أوضحت أن الفواكه والخضراوات لها قيمة غذائية كبيرة بالنسبة للجسم، فكلاهما تعتبران أطعمة غنية ومثالية للعديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات وهذه الفيتامينات بأنواعها سواء الذائبة في الماء أو الدهون نجدها مثلًا في بعض الفواكه مثل التوت والشمام والعنب والكيوي والخوخ والبرتقال والليمون والأناناس والفراولة والخضراوات مثل الملفوف واللفت والجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ والفلفل الأخضر والأحمر والبروكلي والقرنبيط وغيرها من الخضراوات الأخرى، وأيضًا هناك عنصر المعادن إذ يحصل الجسم على المعادن مثل البوتاسيوم من خلال بعض الفواكه مثل الموز والخوخ والتمر والزبيب والكرز والجريب فروت وبعض الخضراوات مثل البطاطا الحلوة والفاصوليا وعصير الجزر، والكالسيوم الذي يمكن الحصول عليه من البرتقال والتوت والقرع والبطاطا الحلوة أيضًا، أما الحديد فمصادره متعددة مثل العنب والتوت والزبيب والخرشوف والعدس واليقطين والسبانخ والحمص.

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