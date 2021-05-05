5 نصائح قد تغير حياتك من وارن بافيت أشهر مستثمر في العالم

المواطن- متابعة

وارين بافيت هو أحد أنجح المستثمرين في العالم، وعادةً ما يمنح بعض النصائح للمديرين التنفيذيين لتحفيزهم على تحقيق النجاح والكسب المالي في حياتهم العملية، ومن ضمن هذه النصائح ما يلي:

نصائح وارن بافيت للاستثمار وكسب المال

1- الخطوات الصغيرة تترك إرثًا مهنيًا طويل الأجل

يقول وارن بافيت إن اتخاذ خطوات صغيرة الآن يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في المستقبل، ذلك أن الأنشطة التجارية لا تتطور بين عشية وضحاها، لكن في المقابل، فإن أي شيء تفعله سوف يستغرق بعض الوقت ليؤتي ثماره، ولذلك، فإنه على المسؤولين التنفيذيين التطلع إلى ترك إرث مهني طويل الأجل، يخلد إنجازاتهم.

2- بناء السمعة يستغرق 20 عامًا أما تشويها يحدث في 5 دقائق

أهم أمر للمديرين التنفيذيين هو سمعة شركاتهم، وقد يستغرق الأمر عقودًا لبناء هذه السمعة، لكن ليس هناك ما هو أسهل من تدميرها، لذلك عليك أن تعي الدرس جيدًا وتحافظ بكل ما أوتيت من قوة على الحفاظ على سمعة إرثك.

3- اختر زملاء سلوكياتهم جيدة

اختيار الأصدقاء والزملاء الذين تقضي معهم معظم وقتك سيصب في مصلحتك في النهاية، وعليك البحث عن أولئك الذين يظهرون السمات التي ترغب بها.

4- أهم سلعة هي الوقت

قال بافيت إنه تعلم أن أهم سلعة للجميع هي الوقت، ولذلك وضع حدودًا بينه وبين الآخرين، حتى يتابع أهدافه الأساسية ويترك الأشياء غير المهمة.

5- الأزمات تكشف القادة

من المعروف أن كل مشروع يمر بمراحل صعبة، وينجح التنفيذيون عندما يديرون الشركة بشكل جيد خلال الأوقات الجيدة والسيئة، وفي حين أن بعض القادة يبدون أنهم مديرون جيدون، إلا أنه عندما تحل الأزمة لا يستطيعون فعل شيء، ولكي تكون ناجحًا، يجب أن تكون قادرًا على التكيّف.

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