أفراد الحراسات الأمنية الذين تعرضوا للطعن بالدمام يروون تفاصيل الحادث

المواطن - الرياض

روى عدد من أفراد الحراسات الأمنية بأحد المجمعات التجارية في الدمام، تفاصيل حادثة الاعتداء عليهم من قبل مواطن؛ بسبب رفضهم دخول والدته المجمع لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية.

فيديو | #الإخبارية تلتقي رجال أمن في مجمع تجاري اعتدى عليهم بالطعن متسوق#نشرة_النهار pic.twitter.com/h4H2hDKJyj — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 9, 2021

وأوضح أحد أفراد حراسات الأمن، وفقًا لـ”الإخبارية”، أن الجاني حضر إليه وهدده بالاعتداء عليه بسبب واقعة منع أفراد أسرته من دخول المجمع.

وأضاف أن الجاني حضر إليه مرة أخرى ووجّه له سؤالًا وقال له: “هل تتذكرني؟”، قبل أن يسحبه ويعتدي عليه بشكل مفاجئ.

الجاني جاء إليهم وهددهم:

وأوضح حارس الأمن ناشي القعود، أن الجاني جاء لهم وهددهم أمام الجميع، قبل أن يقدم على توجيه عدة طعنات لهم، جاءت أحدها في الظهر من ناحية الكلى، والأخرى في الكتف، والثالثة بمنطقة الصدر.

فيما قال حارس الأمن محمد عبدالله: إنهم يتعاملون مع الجميع بأسلوب مريح وبدون استفزاز، لكن البعض يتجاهل دور الحراسات الأمنية.

إلقاء القبض على الجاني:

يذكر أن شرطة المنطقة الشرقية، ألقت في وقت سابق، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول يوثّق اعتداءه على عددٍ من أفراد الحراسات الأمنية لأحد المجمعات التجارية.

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