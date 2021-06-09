أول تعليق من ماكرون بعد تعرضه للصفعة

المواطن - متابعة

كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن حادثة تلقيه صفعة من شخص غير معروف، يقف وراءها أفراد متطرفون عنيفون.

وعلق ماكرون على الحادثة أنه لا يجب السماح للأشخاص العنيفين بالسيطرة على الحوار السياسي.

صفعة:

وتعرض الرئيس الفرنسي للصفع من قبل شخص خلال زيارة له لمنطقة جنوب شرق البلاد، واعتقلت الشرطة شخصين بعد الواقعة.

وسيواجه المتهمون تهمة الاعتداء على موظف عمومي والتي تصل عقوبتها إلى السجن ستة أشهر إذا تمت الإدانة.

ماذا قال صافع ماكرون؟

ووفقًا لوكالة “فرانس برس”، فقد كان من الممكن سماع صوت الرجل المعتدي على الرئيس الفرنسي وهو يصرخ “تسقط الماكرونية”، قبل أن يصفع ماكرون.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن المعتدي صاح أيضًا بعبارة “مونتجوي سانت دينيس”، والتي كانت صرخة معركة الجيوش الفرنسية عندما كانت البلاد لا تزال ملكية.

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